Aprovados em concurso da Prefeitura são convocados

Os candidatos classificados no concurso público para as vagas de professor de educação infantil da Prefeitura de Campo Grande são convocados para posse e nomeação. O edital de convocação foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (17).

Segundo o edital os convocados devem comparecer, no prazo de cinco dias a partir da data da publicação, para receber orientações sobre o processo. A posse ocorrerá no prazo de até 10(dez) dias, a contar da data da nomeação.

Confira a lista dos convocados:



LAURILAINE MUDO SOBRINHO 111º

VANIA GOIS DE SOUZA 112º

CAMILA MENDES CARDOSO 113º

CARLA CRISTINA VASQUE FERREIRA 114º

PÂMELA KLITZKE MORENO PADILHA 115º

PATRÍCIA VERAS MOURA 116º

ALLYNE NUNES DE OLIVEIRA 117º

MAIRA BONIFÁCIO GONZAGA DE ANDRADE 118º

NATHALLY CAMILLO GUIMARÃES E SILVA 119º

PRISCILA SOUZA DAMAZIO PIOL 120º

DULCINÉIA MALTA DA SILVA PINHO 121º

MARLENE COELHO ROSA SANTOS 122º

GISELI OLIVEIRA KLITZKE CANDIDO 123º

ADRIANA CARVALHO CARDOSO 124º

ERIKA ARAUJO NUNES 125º

GEUVANA PEDRO NOGUEIRA 126º

ALESSANDRA GUIMARÃES FOSSATI 127º

JULIANA DE LIMA DA SILVA 128º

VALERIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAXIAS 129º

GISLAINE ANDRADE SILVA 130º

MONIQUE SILVA BORGES DE OLIVEIRA 131º

ANA KARLA CASSOL MORAES 132º

THEREZA NAIR CARVALHO RIBEIRO 133º

ACÁCIA APARECIDA OREJANA 134º

BRUNA FONTES GONÇALVES DE ARAUJO 135º

EVILIS CRISTINA LARANJEIRA DA CONCEIÇÃO 136º

YSLEID MARA LOMBARDI 137º

MARTINA BEATRIZ MEZA ORLANDO 138º

KELLI CRISTINI MEHRET MASSI 139º

ALINE GARCIA MOTA 140º

MARTA NUNES DA SILVA 141º

KARLA DANIELE FREITAS MARTINS 142º

PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA 143º

KATHELYN BRASILEIRO ROMEIRO 144º

ETALIVIO MARTINS DE MORAES 145º

LUCIA GUEDES DE MELO SALMAZIO 146º

LUCIANA BANDEIRA DA COSTA RAMOS 147º

SHEILA LOPES MASSI DE ARAUJO 148º

MARIA CLARICE GERKE CORDEIRO 149º

RAYANE LEAL DA SILVA NANTES 150º

WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA 151º

GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS YUI 152º

MADALENA TEREZA SALES MARTINS DE OLIVEIRA 153º

PATRICIA SANTANA ZANATTO 154º

PRISCILLA FACCIO NEVES SOARES 155º

CRISTIANE MARTINS NOGUEIRA 156º

RAQUEL NEIVA DE SOUZA CARVALHO 157º

JUCICLEIDE DANTAS DE BRITO RAMIRO 158º

ANA CLAUDIA THIMOTEO ANDRADE 159º

DEBORA BARBOSA FERNANDES 160º

IVONE FÁTIMA NANTES 161º

ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO 162º

MARCIA RAMONA OVELAR SERENA 163º

LUCIANA SILVA DE LIMA 164º

ANAGILDA DA SILVA ARAGÃO 165º

DAYANE COSTA TOZETTI KAROLINS 166º

METUTIRE MARIA SILVA ASSUNÇÃO 167º

CRISLAINE RIQUELME PADILHA 168º

ALINE FEITOSA DA SILVA 169º

LUCINEIDE DE LIMA FRANCO 170º

JACKELINE YAMAZAKI YASUNAKA 171º

ANGELA MARTINZ NOLASCO 172º

THAYS DENIS DE REZENDE 173º

OLIVIA CRISTINA DE ARAUJO 174º

MARIA CLEIDE DA SILVA RIVAROLA 175º

SIMONE PAULA DOS SANTOS HECK 176º

DANIELLE DA CRUZ SOUZA 177º

FELIPE VIEIRA GIMENEZ 178º

ANDREIA DIAS TORRES 179º

GENILZA FERREIRA DIAS GALVÃO 180º

PATRICIA YAFUSO 181º

SIRLEI DE SOUZA BRITO PEREIRA 182º

TAMARA PRISCILLA BELUSI 183º