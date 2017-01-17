Aprovados em concurso da Prefeitura são convocados

Os candidatos classificados no concurso público para as vagas de professor de educação infantil da Prefeitura de Campo Grande são convocados para posse e nomeação. O edital de convocação foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (17).
Segundo o edital os convocados devem comparecer, no prazo de cinco dias a partir da data da publicação, para receber orientações sobre o processo. A posse ocorrerá no prazo de até 10(dez) dias, a contar da data da nomeação.
Confira a lista dos convocados:
LAURILAINE MUDO SOBRINHO 111º
VANIA GOIS DE SOUZA 112º
CAMILA MENDES CARDOSO 113º
CARLA CRISTINA VASQUE FERREIRA 114º
PÂMELA KLITZKE MORENO PADILHA 115º
PATRÍCIA VERAS MOURA 116º
ALLYNE NUNES DE OLIVEIRA 117º
MAIRA BONIFÁCIO GONZAGA DE ANDRADE 118º
NATHALLY CAMILLO GUIMARÃES E SILVA 119º
PRISCILA SOUZA DAMAZIO PIOL 120º
DULCINÉIA MALTA DA SILVA PINHO 121º
MARLENE COELHO ROSA SANTOS 122º
GISELI OLIVEIRA KLITZKE CANDIDO 123º
ADRIANA CARVALHO CARDOSO 124º
ERIKA ARAUJO NUNES 125º
GEUVANA PEDRO NOGUEIRA 126º
ALESSANDRA GUIMARÃES FOSSATI 127º
JULIANA DE LIMA DA SILVA 128º
VALERIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAXIAS 129º
GISLAINE ANDRADE SILVA 130º
MONIQUE SILVA BORGES DE OLIVEIRA 131º
ANA KARLA CASSOL MORAES 132º
THEREZA NAIR CARVALHO RIBEIRO 133º
ACÁCIA APARECIDA OREJANA 134º
BRUNA FONTES GONÇALVES DE ARAUJO 135º
EVILIS CRISTINA LARANJEIRA DA CONCEIÇÃO 136º
YSLEID MARA LOMBARDI 137º
MARTINA BEATRIZ MEZA ORLANDO 138º
KELLI CRISTINI MEHRET MASSI 139º
ALINE GARCIA MOTA 140º
MARTA NUNES DA SILVA 141º
KARLA DANIELE FREITAS MARTINS 142º
PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA 143º
KATHELYN BRASILEIRO ROMEIRO 144º
ETALIVIO MARTINS DE MORAES 145º
LUCIA GUEDES DE MELO SALMAZIO 146º
LUCIANA BANDEIRA DA COSTA RAMOS 147º
SHEILA LOPES MASSI DE ARAUJO 148º
MARIA CLARICE GERKE CORDEIRO 149º
RAYANE LEAL DA SILVA NANTES 150º
WELLINGTON CARDOSO DE OLIVEIRA 151º
GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS YUI 152º
MADALENA TEREZA SALES MARTINS DE OLIVEIRA 153º
PATRICIA SANTANA ZANATTO 154º
PRISCILLA FACCIO NEVES SOARES 155º
CRISTIANE MARTINS NOGUEIRA 156º
RAQUEL NEIVA DE SOUZA CARVALHO 157º
JUCICLEIDE DANTAS DE BRITO RAMIRO 158º
ANA CLAUDIA THIMOTEO ANDRADE 159º
DEBORA BARBOSA FERNANDES 160º
IVONE FÁTIMA NANTES 161º
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO 162º
MARCIA RAMONA OVELAR SERENA 163º
LUCIANA SILVA DE LIMA 164º
ANAGILDA DA SILVA ARAGÃO 165º
DAYANE COSTA TOZETTI KAROLINS 166º
METUTIRE MARIA SILVA ASSUNÇÃO 167º
CRISLAINE RIQUELME PADILHA 168º
ALINE FEITOSA DA SILVA 169º
LUCINEIDE DE LIMA FRANCO 170º
JACKELINE YAMAZAKI YASUNAKA 171º
ANGELA MARTINZ NOLASCO 172º
THAYS DENIS DE REZENDE 173º
OLIVIA CRISTINA DE ARAUJO 174º
MARIA CLEIDE DA SILVA RIVAROLA 175º
SIMONE PAULA DOS SANTOS HECK 176º
DANIELLE DA CRUZ SOUZA 177º
FELIPE VIEIRA GIMENEZ 178º
ANDREIA DIAS TORRES 179º
GENILZA FERREIRA DIAS GALVÃO 180º
PATRICIA YAFUSO 181º
SIRLEI DE SOUZA BRITO PEREIRA 182º
TAMARA PRISCILLA BELUSI 183º