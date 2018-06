Aprovados em concurso de agente de saúde são convocados

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (4), o edital com a classificação dos aprovados em concurso público para o cargo de agente de saúde. São 26 postos de Unidades Básicas de Saúde da família (UBSF), e professores.

A relação com os agentes de combate à endemias aprovados foi publicada no Diário Oficial do município.

Além disso, o candidato tem cinco dias úteis para levar a documentação exigida em edital para o auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), localizado na Travessa Pires de Matos, 50, esquina com a avenida Ernesto Geisel, em frente ao horto florestal.

Após o processo seletivo, a nomeação acontece oficialmente após dez dias. O concurso também convocado candidatos aprovados para os cargos de professores de educação infantil, física, história, artes, inglês e primário. A lista com os aprovados está disponível aqui.