O governador Reinaldo Azambuja nomeou os cinco candidatos aprovados no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para a carreira de Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), desta sexta-feira (10).

Conforme o texto, os aprovados passam a exercer, em caráter efetivo, o cargo de Procurador do Estado, que integra do Quadro Permanente de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS).