Aprovados no concurso da ALMS se reunirá com Mesa Diretora na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (26), às 15h, na sala de reuniões da Presidência a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa se reunirá com a Comissão de Aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos.

Segundo o deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis, deverá ser divulgado o cronograma de convocações. "Conversamos hoje com os aprovados, entendemos que estão ansiosos em assumir os seus cargos e já agendamos novo encontro com a participação do presidente Junior Mochi, que está viajando", informou. Segundo o deputado, será apresentado aos aprovados o levantamento realizado pelas secretarias da Casa de Leis com o número de cargos e respectivas funções a serem preenchidos.

"São 80 cargos previstos em edital e agora vamos nos programar para chamar as pessoas e capacitá-las para que possamos, não somente atender o pleito dos aprovados, mas também atender às demandas da Assembleia Legislativa", reiterou. Já o 1º secretário, Zé Teixeira (DEM), destacou que todos os prazos do concurso estão sendo cumpridos conforme determina a lei. “Temos um trâmite a ser respeitado. Homologamos o concurso no mês passado. Agora, estamos terminando a reforma administrativa da Casa de Leis e poderemos determinar a quantidade de aprovados que serão chamados”, disse.

João Grandão (PT) deu as boas-vindas aos aprovados que assistiram à sessão ordinária no plenário Deputado Júlio Maia. "Sabemos que reivindicam um direito justo, que sejam muito bem-vindos, e sabemos que serão dedicados e exercerão suas funções com muita responsabilidade", disse. "A Casa passa por adequações, justamente para receber esse novo time, e tenho certeza de que farão um bom trabalho", complementou Lidio Lopes (PEN).