Aquidauana recebe viatruras do Programa MS Mais Seguro

Com o objetivo de garantir mais segurança e proporcionar um policiamento presente e atuante em Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregou nesta quinta-feira (1º.6), em Aquidauana, mais 12 viaturas para as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, totalizando cerca de R$ 2 milhões de investimentos, que fazem parte da 4ª etapa do MS Mais Seguro. A solenidade aconteceu na praça Afonso Pena, localizada na área Central do município.

AA: Aquidauana (5 viaturas, sendo 2 para PM, 2 PC e 1 Auto Bomba Tanque); Anastácio (2 viaturas, sendo 1 PM e 1 PC); Bodoquena (1 viatura para PM); Dois Irmãos do Buriti (2 viaturas para PM) e Miranda (2 viaturas, sendo 01 PM e 1 PC).

O secretário pontuou em sua fala a questão da produtividade das ações das forças de segurança do Estado, dizendo sentir-se orgulhoso em estar à frente de tão grande desafio. Disse ainda que os trabalhos e investimentos do MS Mais Seguro não terminam por aqui. “Hoje, todas as instituições de segurança estão sendo feitas para que nenhum município fique sem receber uma viatura para atender a estrutura da segurança pública. É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros melhores condições de trabalho com a aquisição de novas armas, coletes, equipamentos, entre outras melhorias. As viaturas estão complementando um trabalho que já é realizado pelas nossas forças, além de proporcionar uma maior sensação de segurança para a população sul-mato-grossense”, destacou.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, aproveitou a oportunidade para destacar os resultados positivos da ação das forças de segurança no município. “Aquidauana é uma cidade muito mais tranquila em virtude do trabalho incansável da polícia. Em nome dos prefeitos contemplados, agradeço o Governo do Estado por olhar por nós”, destacou Odilon que falou em nome dos prefeitos beneficiados.

O comandante da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, relatou a alegria em ver a corporação bem equipada e policiais motivados no combate à criminalidade. “As novas viaturas entregas beneficiarão não somente quem as conduz, mas a comunidade como um todo”, frisou o comandante.

Ainda durante a solenidade, foram entregues ao Corpo de Bombeiros de Aquidauana mais de R$ 800 mil em investimentos, aplicados na aquisição de uma Unidade de Resgate (UR), uma viatura Auto Salvamento (AS), um Auto Bomba Rápido (ABT), um bote e uma motonáutica.

O programa MS Mais Seguro, que é considerado o maior programa da segurança pública da história do Estado, está garantindo até agora R$ 76.391.151,14 de investimentos somente nas aquisições de 620 viaturas, 755 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal; além das reformas (R$ 10 milhões) e demais ações que representam mais de R$ 115 milhões de recursos na área da segurança.