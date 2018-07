Uma arara-vermelha foi vítima de choque em um fio de alta tensão. O fazendeiro Waldivino Inácio Sandim, 75 anos, que possui fazenda no município de Sidrolândia, presenciou o acidente e entregou o animal nesta sexta-feira (27), no quartel da Polícia Militar Ambiental, em Campo Grande.

O idoso afirmou que conhece os trabalhos de educação ambiental que a PMA realiza, com animais empalhados e decidiu trazer a arara.

Segundo o fazendeiro, que mora na capital, ele presenciou quando a ave, em voo, colidiu com um fio de alta tensão e a pegou para socorrê-la, mas o bicho já estava morto. Os policiais verificaram a marca do fio no peito e asas da ave.

A arara foi colocada em um freezer do quartel para a realização de taxidermia (empalhamento), para uso nos trabalhos de Educação Ambiental.