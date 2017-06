Árbitro de MS apita pela 1ª vez jogo por competição nacional

O árbitro Augusto Domingos Borges Ortega pela 1ª vez na carreira, apitará um jogo de competição nacional neste sábado(17) em Cariacica no Espírito Santo.

Ele foi escalado para comandar pelo grupo A14, Espírito Santo x Boavista às 15h30(hora MS) no estádio Kleber Andrade pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo é um confronto direto já que o Boavista é o 2º colocado com 07 pontos contra cinco do time capixaba. Em caso de vitória do time carioca, o Boavista garantirá a classificação.

Ortega faz parte do quadro da CBF desde 2016 e esta é sua quarta escala. Nas outras três, ele atuou como quarto árbitro.

Mais seis árbitros também estão escalados

No domingo(18) pelo grupo A10, o Comercial recebe o Anápolis no Morenão precisando da vitória para garantir a classificação.

O jogo contará com os assistentes Ruy César Lavarda e Edson Campos de Mendonça e ainda com Renan Novaes Insabralde que será o 4º árbitro.

Na segunda-feira(19), o Botafogo-PB receberá o Remo no estádio Almeidão com arbitragem de Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.

O jogo é válido pela 6ª rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA lidera com 10 pontos contra oito do Botafogo-PB. A partida terá transmissão do EI Maxx para todo o Brasil.