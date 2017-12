Arma de Policial falha e assaltantes fogem na fronteira

Na noite de quarta feira (29), por volta das 22:30hs, investigadores da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) abortam assalto, mas os bandidos escaparam depois que a arma de um dos policiais falhou, o caso aconteceu em Ponta Porã.

Uma casal de investigadores da Delegacia de Atendimento a Mulher, transitavam a bordo de um veiculo , quando se depararam com uma tentativa de assalto em andamento, onde dois indivíduos a bordo de uma motocicleta tentavam abordar o proprietário de uma camionete Toyota Hilux que fugia dos autores dando ré em seu veiculo.

Imediatamente os policiais entraram em ação dando voz de prisão aos delinquentes reagiram realizaram disparos contra os policias e estes reagiram na mesma proporção a agressão, mas a arma do policial uma Taurus PT 100 acabou travando durante a troca de tiros e os delinquentes aproveitaram e fugiram em direção a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

Segundo informações do site Porã News, o policial conduzia seu veículo, na companhia da esposa, pela Rua Guia Lopes, quando avistou uma camionete Hilux dando ré em alta velocidade e dois indivíduos armados cercando o automóvel. Ao parar e verificar o que estava acontecendo, a dupla não identificada foram em direção a vítima e efetuaram disparos em sua direção, dando início a um tiroteio.

Vendo a reação do policial, os autores fugiram em uma motocicleta em direção ao país vizinho e não foram localizados. Policiais militares foram acionados e, no local do tiroteio, uma testemunha informou que estava na sala de casa, na companhia da esposa e da filha, quando um dos disparos atingiu a janela de sua residência, o Caso foi registrado como disparo de arma de fogo e homicídio simples na forma tentada, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O problema na arma de policiais não e a primeira situação que acontece, já que vários policiais perderam a vida ao se envolver em tiroteio com delinquentes, onde a arma dos mesmos travam e acabam mortos de forma covarde pelos bandidos que atuam com armas novas e potentes contra os policiais que ante a falta de compromisso do governador do estado trabalham com armas obsoletas e de pouca confiabilidade.