Três homens, com idades entre 39, 40 e 28 anos, foram presos nesta segunda-feira (20), transportando quase 2 toneladas de maconha e pistolas semiautomáticas em três veículos que estavam estacionados, as margens da BR-060, em Sidrolândia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos de modelos, Toyota; Corolla e um Honda/ Civic, estavam estacionados próximo a praça municipal e sendo cuidados por três homens em atitudes suspeitas.

No local, os rodoviários conseguiram abordar um dos suspeitos que estava em posse com a chave de um dos automóveis. No bolso do rapaz foi encontrado R$ 400 mil, e um aparelho celular. Em posse do outro homem, 40 anos, tinha a chave de um outro carro, modelo Gol, que estava parado a frente do comboio. Com o jovem de 28 anos, foi encontrado R$ 800 mil em dinheiro e também outro aparelho celular.

Questionados, os três demonstraram nervosismo e desencontro em informações sobre estarem no local, o que provocou os policiais a vistoriar os automóveis.

Em checagem no sistema, o Toyota, com placas de Campo Grande, foi encontrado 826 quilos de maconha no porta-malas. No momento do flagrante, o condutor tentou fugir pelas ruas do município, mas foi preso em flagrante. O veículo tem registro de roubo no dia 14 de fevereiro na cidade de Goiânia (GO). Os entorpecentes estavam enrolados em fitas vermelha, amarela e azul, e tinha uma placas clonada para tentar ludibriar a fiscalização, além de um rádio transmissor de uso restrito.

No outro carro, Honda Civic, com placas de Aquidauana, também foi encontrada 897 quilos de maconha. Segundo o sistema, o veículo estava com as placas adulteradas e tinha registro de roubo em Brasília (DF), no dia 11 de março deste ano. Dentro do veículo, os policiais encontraram duas pistolas Glock, modelo G17, e dois conjuntos de placas “clones” que possivelmente Ra utilizada para ludibriar a fiscalização e outro rádio transmissor.

No terceiro veículo, modelo Gol, com placas de Cuiabá (MT), não tinha entorpecentes, mas apostava indícios que o carro era usado pelo grupo para serviço de “batedor” para os outros dos automóveis.

Diante do flagrante, os três homens foram presos juntamente com todos os veículos, a droga e os demais objetos encaminhados a Delegacia de Polícia Civil local.