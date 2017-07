Arquiteto Sérgio Athié vem a Campo Grande em agosto

Athié é sócio-fundador do escritório Athié Wohnrath que conta com um time de 750 profissionais



A Office Formmato promove no dia 15 de agosto uma palestra para convidados com o renomado arquiteto Sérgio Athié, referência em projetos corporativos e sócio-fundador da Athié Wohnrath, o maior escritório de projetos corporativos do Brasil e América Latina.

Palestra

A arquitetura corporativa vai muito além de layout e do acabamento. Quando bem projetados e construídos, os ambientes de trabalho interferem positivamente no dia a dia das empresas, melhorando a eficiência da operação, reduzindo custos de aluguel e manutenção, valorizando o ativo imobiliário e retendo talentos. Com centenas de cases em seu portfólio, o Arquiteto e Urbanista Sérgio Athié, sócio-fundador do escritório Athié Wohnrath que conta com um time de 750 profissionais, comentará os principais atributos dos escritórios de alta performance.

Currículo

Sergio Athié é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua experiência acumulada em mais de 30 anos de mercado credenciou-o no desenvolvimento e coordenação de grandes projetos no Brasil e na América Latina. Conheça mais seu trabalho em www.athiewohnrath.com.br