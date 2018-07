O 10º Arraial do Centro de Convivência do Idoso, Adalgisa de Paula Ferreira, "Arraia da Vovó Ziza", realizado neste sábado (07), reuniu mais de 1400 pessoas, entre pessoas da terceira idade e familiares.



Na festa não faltou às comidas típicas juninas. Arroz carreteiro, churrasco, cachorro quente, tortas, quentão e refrigerantes.



O prefeito Marquinhos Trad prestigiou o evento e fez questão de cumprimentar os frequentadores do local. “Para nós é uma satisfação promover esta festa, que está bem organizado devido à dedicação dos coordenadores do CCI”.

coordenadores do CCI".



Para a coordenadora do CCI Vovó Ziza, Lúcia Alencar o objetivo da festa é fortalecer o vinculo das pessoas da 3ª Idade com seus familiares. “Nós queremos que cada vez mais as famílias conheçam este local que tem a finalidade de promover momentos de alegrias para o pessoal da 3ª Idade. Aqui eles estão em casa e podem fazer as atividades e participar dos bailes dançantes”.



Élida Pereira trabalho no local há mais de 20 anos e foi até o CCI comemorar o 10º Arraial com as amigas. “Hoje é um dia muito especial de reencontrar os amigos e participar da festa. Aqui a gente relembra muitas histórias do passado”, comentou.



Alzira Maciel de Moraes disse que não perde uma festa no CCI. “Hoje quero reencontrar um grande amor do passado. É uma festa maravilhosa. Aqui é meu ligar gosto muito daqui” comentou Alzira.



A festa foi animada pelo grupo musical Laço de Ouro.