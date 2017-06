Arraiá de Santo Antônio terá ações para prevenção de IST/AIDS

A equipe de prevenção e combate a IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande participa do 15º Arraiá de Santo Antonio, que é organizado pela Fundação de Cultura (Fundac), em parceria com entidades assistenciais e filantrópicas do município. O evento acontece entre os dias 10 e 13 de junho, a partir das 20h, no Recinto da Acrissul,

O serviço de IST/AIDS vai distribuir preservativos, materiais educativos e ofertar o teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de abordar e orientar a população para a promoção e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. O resultado do teste rápido fica pronto em 15 minutos.

O objetivo principal da ação é alertar a população para a importância do uso responsável do preservativo como forma de prevenção ao HIV e outras infecções, além de incentivar para a necessidade da realização do teste rápido, detecção precoce do diagnóstico e otimização do tratamento em tempo oportuno.

Os profissionais envolvidos na ação vão trabalhar com trajes típicos de festa junina, além de decorar o estande destinado para orientação, aconselhamento e testagem rápida. O 15º Arraiá de Santo Antonio tem caráter religioso e solidário e marca as comemorações em homenagem ao Santo Casamenteiro e padroeiro de Campo Grande.