Os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul promovem nesta sexta-feira, 21, um arraiá diferente para unir os profissionais de saúde, seus colaboradores, familiares e amigos.

O 1º Arraiá dos Farmacêuticos de MS será a partir das 17h no salão de eventos da Paróquia São Judas Tadeu e na programação estão muita animação, comidas típicas, gente bonita, música ao vivo com bailão, e claro, muita integração entre a classe farmacêutica e demais profissionais da saúde.

A entrada é apenas 1 litro de leite de caixinha, mas os convidados podem ficar a vontade para levar mais ou até mesmo leite em pó. O alimento arrecadado será doado beneficiando instituições filantrópicas. A organização das barracas ficou por conta da comunidade da paróquia, comissões de formaturas e instituições sociais.

O grupo que organiza a festança é formado por profissionais farmacêuticos e acadêmicos, com apoio de lideranças classistas do setor. Essa é a primeira vez que a união entre os profissionais permite a realização de uma festa tradicional em muitas categorias, mas que ainda não estava no calendário dos farmacêuticos. Após a realização dessa edição em Campo Grande, os farmacêuticos acreditam que grupos no interior possam se mobilizar e promover esse tipo de evento no ano que vem.

Serviço

Arraiá dos Farmacêuticos de MS

Dia 21 de Julho, sexta-feira

A partir das 17 horas

Salão de Eventos da Paróquia São Judas Tadeu (Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América / Campo Grande/MS – esquina com a Av. Salgado Filho, próximo da Acrissul).

Informações: (67) 99878-1838.