Arraiá Solidário acontece neste sábado

Acontece no próximo sábado (7) o segundo Arraiá Solidário da Associação Somos Anjos da Guarda (ASAG), a festa é um evento beneficente que busca angariar fundos para instituições que cuidam de crianças carentes e que tem necessidades prementes, são elas a Associação Segunda Casa e a Associação Juliano Varela.

A festança irá acontecer no espaço de eventos La Zucca a partir das 19h. Os 500 ingressos já estão à venda e custam R$150 por pessoa, e podem ser adquiridos no local ou pelo número 99207-2957. A festa terá animação e comidas típicas.

De acordo com a organização do evento os projetos a serem contemplados desenvolvem um trabalho admirável, e dependem da solidariedade para manter-se em atividade.

Associação Somos Anjos da Guarda

A ASAG é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de direito privado, mantida pelo trabalho voluntário, através de doações, parcerias, eventos e promoções beneficentes.

A entidade visa atender ações sociais, priorizando projetos voltados às crianças e adolescentes que vivam em situação de risco e vulnerabilidade social, a ASAG não trabalha diretamente com os atendidos, mas usando critérios de relevância social, busca dentre as entidades já constituídas, que tenham o apoio à criança e o adolescente carente como seu principal objeto e que estejam com demandas urgentes, atende-las viabilizando ações pontuais.