Arrecadação de R$ 180 milhões da prefeitura quita folha de pagamento

Cumprindo com a promessa de uma gestão mais transparente, durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (11) o prefeito Marquinhos Trad anunciou o valores arrecadados pela prefeitura do dia 2 de janeiro até hoje. A soma da arrecadação imobiliária e a econômica totalizou pouco mais de R$ 182 milhões e boa parte foi usada para quitar as folhas de pagamentos atrasadas de funcionários municipais.

Juntamente com o prefeito estava o secretário de Finanças e Planejamentos Pedro Pedrossian Neto que após uma pausa do prefeito explicou a diferença entre a arrecadação imobiliária e a econômica. “ O imobiliário é relativo ao IPTU e ITBI e o econômico é relativo a toda a arrecadação do ISQN”, explicou o secretário .

Após anunciar o valor o prefeito deu sequência destacando o que já foi pago com este dinheiro. Do montante, segundo o prefeito, no dia 3 de janeiro R$ 3.460.778,16 foram para folha da saúde que não foi paga pela administração anterior. No dia 6, R$ 60.134.152,89 foram destinados a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura. Marquinhos destacou que com esse repasse 72% dos servidores tiveram os valores de seus salários quitados, os 28% que faltam receberão na quinta-feira onde serão destinados mais R$ 21 milhões.

Pouco mais de R$ 1,5 milhão foi repassado dia 9 de janeiro para o pagamento dos salários de dezembro dos funcionários da Omep e Seleta que ainda receberão o 13º salário nesta quinta. O valor a ser repassado para as duas prestadoras de serviço é de mais de R$ 4.5 milhões. Ainda no dia 9, segundo o prefeito, R$ 1,5 milhão foram destinados ao pagamento do parcelamento de uma dívida que a prefeitura tem com a Caixa Econômica Federal . Esse valor será repassado mensalmente até 2030.

Na quinta-feira a prefeitura ainda irá repassar R$ 600 mil Ao Instituto Mirim para pagamento de funcionários e quase R$ 20 milhões para o pagamento do 13º salário dos servidores da prefeitura que será pago em duas prestações. Ainda não houve repasse para os funcionários na Mega Serv por que segundo o prefeito a folha contendo o valores a serem repassados não foi enviada à prefeitura.

Sobre os repasses para a Santa Casa de Campo Grande e Hospital do Câncer o secretário Planejamentos Pedro Pedrossian Neto destacou que estão em negociações para que o mais rápido possível o problema seja solucionado. Só para a Santa Casa o valor em atraso a ser repassado é de R$ 6 milhões.