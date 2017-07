Arremesso de peso dá primeiro ouro ao Brasil no mundial paralímpico em Londres

A primeira medalha de ouro para o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico, em Londres, foi conquistado pelo atleta Thiago Paulino, na competição de arremesso de peso (classe F57), cujas as primeiras provas ocorreram nessa sexta-feira (14) e vão até o dia 23 deste mês no Estádio Olímpico da capital inglesa.

Thiago, de 31 anos venceu a competição ao registrar alcançar a marca de 14,31m em seu terceiro lançamento. O atleta foi o único dos competidores a quebrar a barreira dos 14m. Na segunda posição ficou o chinês Guoshan Wu (13,91m) e, em terceiro, ficou o polonês Janusz Rokicki, com a marca de 13,76m.

É o primeiro ouro de Thiago em competições internacionais. Ele haavia ficado com a quinta posição nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, no Rio de Janeiro, e em sétimo lugar no último Mundial, em Doha (Catar), em 2015.

"Costumo pensar que tudo acontece no seu tempo certo. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi Doha. Esse grito de campeão mundial estava engasgado desde lá, mas sou uma pessoa bastante paciente e preciso agradecer a muitas pessoas, pois sempre acreditaram e agora comemoram comigo”, disse após a competição.