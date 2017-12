Arrendatário que causou interdição de empreendimentos turísticos é multado em R$ 24 mil

O arrendatário realizou o preparo inadequado do solo para agricultura e houve sedimentação para um açude e deixou a água turva

O arrendatário de uma fazenda em Bonito, cidade a300 km de Campo Grande, foi multado em R$ 24 mil. O preparo inadequado do solo causou sedimentação para um açude e que tornava a água lamacenta.

As propriedades rurais onde a água do rio, que é sempre cristalina, estavam turva, com cor avermelhada, causando. Um empreendimentos turísticos foi interditado pois a água ficou imprópria para banho e passeios.

De acordo com a PMA, desde a última sexta-feira (1°), os policiais procuravam o problema ambiental que causara turbidez às águas do rio Formoso em Bonito. Nesta segunda-feira (4), a PMA encontrou a origem do problema na fazenda localizada à margem da rodovia MS 382.

O arrendatário da propriedade (61) realizou o preparo inadequado do solo para agricultura e houve sedimentação para um açude e, de um canal a jusante, escorria sedimento por um dreno, que tornava a água lamacenta e desaguava no córrego Taquara que é afluente do rio Formoso.

As atividades foram paralisadas e o infrator, residente em Bonito, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 24.140,00.