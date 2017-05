Arte da Palavra do Sesc terá bate-papo com autores de destaque nacional e oficinas

Em junho o projeto Arte da Palavra leva a Campo Grande e Corumbá novas etapas de formação, contemplando bate-papo com autores e oficinas. A participação é gratuita.

No Teatro Prosa, do Sesc Horto, haverá Circuito de Autores com Rafael Galo e Maurício de Almeida, de São Paulo, no dia 06 de junho, às 19h30. Ambos são escritores de grande projeção, Rafael Galo, finalista do Prêmio Jabuti e ganhador do Prêmio Sesc de Literatura e Maurício de Almeida, ganhador do Prêmio Sesc de Literatura. Eles falarão sobre sobre literatura brasileira contemporânea, narrativas, questões sobre a escrita, reflexões poéticas e muito mais.

Também no dia 06 começa o “Circuito de criação literária”, ministrado por Ninfa Parreiras, do Rio de Janeiro. As oficinas seguem até o dia 10 de junho, das 18h30 às 22h20, no Teatro de Bolso do Sesc Horto. A oficina vaio exercitar a prática da escrita e aumentar a bagagem literária dos participantes. Ninfa é professora de literatura e de criação literária, consultora, editora de livros, escritora e psicanalista.

Por fim, o Circuito de Oralidades será conduzido pelos cariocas Lívia (cantora) e Fred (guitarrista), no dia 22 de junho, às 19h30, no Sesc Morada dos Baís. A dupla, com 11 anos de parceria, vai traçar narrativas inusitadas entre canções brasileiras e do mundo, além de experimentações timbrísticas e interpretativas. Também têm parcerias importantes com grandes artistas, como Luiz Tatit e Milton Nascimento.

Corumbá – A Arte da Palavra também segue com a programação em Corumbá. O “Circuito de criação literária” será conduzido por Ana Paula Maia, do Rio de Janeiro, de 06 a 10 de junho, das 17h às 21 horas, no Senac. Escritora com títulos traduzidos para diversos países, além de assinar o roteiro do longa Deserto, Ana Paula vai abordar na oficina a criação de uma história de uma maneira ciente e clara sobre os aspectos ficcionais, apresentando pontos decisivos para a criação da narrativa.

Nascida no Rio de Janeiro, é autora de seis romances, dentre eles, Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (Record – 2009), “De gados e homens” (Record – 2013) e o mais recente “Assim na terra como embaixo da terra” (Record – 2017). Ana Paula Maia esteve recentemente em Bogotá, Colômbia na Feira do Livro – Conferência sobre Língua Portuguesa participando da mesa se debate com David Cardoso e os embaixadores do Brasil e de Portugal.

Dia 08 de junho, às 19h30, tem “Circuito de Autores” no Sesc Corumbá. Assim como na Capital, a ação será conduzida por Rafael Galo e Maurício de Almeida. Para encerrar a programação junina da Arte da Palavra, no dia 24, às 19h30, o Sesc Corumbá recebe o “Circuito de Oralidades”, com Lívia e Fred.

Serviço – O Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Já o Sesc Corumbá está na rua 13 de junho, 1703 – Centro. O Senac de Corumbá está localizado na rua Cuiabá, 1042 – Centro. Acompanhe a programação no site sesc.ms