Arte-educadores vão participar de oficina de graffiti no Centro Cultural

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Núcleo de Artes Visuais em parceria com o Patrimônio Cultural e processo de seleção dos participantes via Associação de Arte- Educadores de MS (Asmae), realiza de 4 a 7 de julho, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, a oficina “Grafitti MS Rupestre”, limitada para arte educadores que se comprometeram a ministrar a oficina em suas escolas, tornando–se assim multiplicadores dessa ação.

A oficina comemora os 40 anos de criação do Estado, por meio também da apreciação e valorização da rica expressão rupestre e urbana, pois em Mato Grosso do Sul encontram-se vestígios desses animais, como ossadas de preguiças-gigantes preservadas nas cavernas da região da Serra da Bodoquena.

A oficina será desenvolvida em quatro etapas: apresentação teórica, técnicas de stencil, caps, jatos, ampliação de desenhos e prática de grafitti mural. O evento também contará com a participação do gerente de Patrimônio da FCMS, Caciano Lima, que ministrará a palestra “Grafitti – Um patrimônio cultural”, na terça-feira (4.7), às 14h, também no Centro Cultural.

“A Arte Urbana dialoga com o público em geral, propõe o respeito e valorização do patrimônio público e cumpre um papel sociocultural significativo. Espero levar aos arte educadores das diversas regiões do Estado os conhecimentos básicos necessários para que os mesmos sejam os multiplicadores em suas regiões específicas”, explica Marilena Grolli, organizadora do evento.

Marilena Grolli é graduada bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS – 2002) e pós-graduada (Especialização) em Arte e Educação pela Faculdade Unidas de Campo Grande (Fic/Unaes – 2004). Além de cursos, oficinas na área de Artes Visuais. Já realizou diversas exposições tanto individuais quanto coletivas, nacional e internacionalmente, além de ser selecionada e premiada com sua produção artística, tanto no estado quanto em nível nacional. Foi jurada, coordenadora e curadora de diversas exposições, salões e eventos na área de artes. Atualmente é gestora de Artes do Núcleo de Artes Visuais da FCMS, artista plástica, grafiteira e integrante do grupo de artistas da Freeart Agency (São Paulo–SP) e da Confraria Sociartista de MS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9170. O CCJOG fica localizado na rua 26 de agosto, 453 Centro (entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho).