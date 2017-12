Artesanato de MS fica em 2° lugar em vendas em Feira Nacional de MG

A beleza das peças sul-mato-grossenses foi destaque na 28ª Feira Nacional do Artesanato, que aconteceu de 5 a 10 de dezembro em Belo Horizonte (MG). Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar entre os 21 estados participantes do evento, totalizando R$ 73.567,00 em vendas realizadas durante a exposição.

Selecionados por edital, os artesãos e as entidades representativas que participaram da Feira Nacional de Belo Horizonte obtiveram da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) o suporte de transporte e de exposição de suas obras, produzidas com as mais variadas técnicas e matérias primas. Primordial para que se destacassem no evento.

Fruto da ação conjunta do Governo do Estado e entidades classistas do artesanato, a conquista é comemorada por ambos os lados e mostra que o incentivo à produção, aliado a grande diversidade artística, gera bons resultados.

Repleto de peças produzidas com matérias primas presentes em nosso Estado, o estande de 35 metros quadrados da arte sul-mato-grossense na Feira Nacional recebeu milhares de visitantes e tinha como marca a manifestação coletiva da criatividade e da identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Recursos naturais abundantes foram traduzidos em peças de madeira e fibras vegetais que se transformaram em abajures, bandejas, luminárias, fruteiras, cestos, além de trabalhos em cerâmica como utensílios domésticos e esculturas, cujas imagens marcam fortemente a nossa identidade numa linguagem diferenciada e surpreendente.

Por meio da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, a Fundação de Cultura mantém o objetivo de formular ações que fomentem a produção artesanal, como participação em feiras e eventos, elaboração de carteira nacional de artesanato, diagnósticos dos núcleos produtivos, capacitações entre outros.