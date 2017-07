Artesanatos de detentas de treslagoense são doados a hospital da cidade

As ações de reintegração social realizadas com detentas do Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas (EPFTL) estão beneficiando diretamente a sociedade. Diversas peças de artesanatos, confeccionadas por reeducandas, foram doadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora este mês, por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Conselho da Comunidade.

No total, foram doadas 71 peças em crochê, entre tapetes, jogos para banheiro, passadeiras, centros de mesa etc. Os trabalhos foram realizados por 15 reeducandas e os materiais foram oferecidos pelo Conselho da Comunidade de Três Lagoas.

Segundo a diretora da unidade penal, Leonice Miranda Rocha Guarini, o intuito da doação é contribuir para a ressocialização das internas, por meio da ocupação produtiva e do estímulo de valores morais ao beneficiar a comunidade carente. “Todas participaram com o objetivo de ajudar o próximo, já que, prontamente, confeccionaram esses artesanatos independente de ganhar qualquer benefício”, enfatiza a diretora.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, associar o trabalho prisional com a ajuda ao próximo influencia significativamente no processo de reinserção social das pessoas encarceradas. “Quando contribuem com uma causa social nobre, os custodiados se sentem importantes e isso desperta a vontade de mudança de atitudes e valores morais”, complementa o dirigente.