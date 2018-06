Articulista Rosildo Barcellos recebe Moção de Congratulação da Câmara

Rosildo é articulista no Jornal de Domingo a 1239 edições e um dos recordistas de artigos publicados no Mato Grosso do Sul

O articulista no Jornal de Domingo, Rosildo Barcellos, recebeu uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Campo Grande pelo ineditismo de publicar artigo bilíngue em homenagem ao “Dia do Índio”, o artigo foi traduzido para a língua Terena pela doutoranda em antropologia pela PUC - Campinas, Lindomar Sebastião.

A proposição foi do vereador Junior Longo, em nome da Casa de Leis da capital. Segundo o parlamentar, a moção é devida “pela belíssima iniciativa de inclusão e valorização da língua Terena, ao publicarem em 2 de abril de 2018, uma nobre matéria sobre a diminuição do número de mortes de crianças em acidentes de trânsito, pelo uso da cadeirinha. O texto também foi publicado na língua Terena, o que muito nos faz admirá-los pela realização, o texto bilíngue é uma iniciativa inédita e plausível em homenagem ao povo indígena”.

Rosildo Barcellos é escritor, poeta e jornalista que já foi laureado com os títulos de cidadão, nas cidades de Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Corumbá e Aquidauana. É membro do Conselho de Cultura de Corumbá, e detentor das medalhas do Mérito Pantaneiro e Zumbi dos Palmares. Recebeu o troféu Tuiuiú Dourado, Marçal de Souza Tupa-Y e Cetran de Jornalismo. Recebeu também as comendas Ministro Wilson Fadul e Vespasiano Martins.

É articulista no jornal de Domingo a 1239 edições sendo um dos recordistas de artigos publicados no Mato Grosso do Sul. Em 2017, foi homenageado pela Escola de Samba Imperatriz Corumbaense, onde a vestimenta de uma ala inteira eram os artigos do escritor.