Artista plástico restaura muro do ‘Calçadão do Estrela do Sul’

O muro do calçadão do bairro Estrela do Sul, em Campo Grande, está de cara nova. O espaço passa pelas mãos talentosas do artista plástico Guto Naveira que, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem levado arte e cor para as paredes do corredor. Além de Guto, moradores e outros artistas também ajudam no trabalho de revitalização do local.

“Outros artistas conhecidos e também os próprios moradores estão neste trabalho. Faço um convite para todos que se identificam com o grafite, pintura em telas, painel ou outro para que venham somar conosco”, comenta Naveira.

Normalmente a área do corredor onde está o muro é utilizada pelos moradores para a prática de passeios e caminhadas. A revitalização artística será concluída em 15 dias.

“To achando o máximo participar deste trabalho. Pintar o beco é inédito. Estamos agregando valor cultural no espaço, pois quando você coloca arte, vida e alegria você evita que outras pessoas sejam contra a questão socioeducativa”, observa a conceituada artista visual Marilena Grolli.

Laura Miranda, secretária-adjunta da Sectur, analisa, por sua vez, que este projeto se tornará referência para a Cultura e o Turismo de Campo Grande. “A Sectur está empenhada nisto, em ampliar a Cultura e Turismo, é um prazer dar início a este projeto”

Guto Naveira

Guto Naveira é nascido em Campo Grande, mas reside em São Paulo, onde mantém seu ateliê. O trabalho com as artes plásticas de Guto teve início em 2008 quando passou a criar um trabalho que mistura cartoon com grafite: um pop art contemporâneo.

O artista mergulha em seus sentimentos buscando os mais profundos encontros com sua arte. “Abordo de forma genérica e controlada as mais profundas raízes de minha pintura, é entender meu mundo e minha essência; por vezes psicodélico e incompreensível em sua totalidade; mas explorável de forma genérica e fragmentada”, detalha.

Com cores vivas e fortes, os temas dos seus quadros buscam o imaginário lúdico, pintando em telas ou painéis que chegam a mais de três metros. Ele mistura suas técnicas de “cartoonismo”, inspirados nos links mais diversos como: Matt Groening (criador de “Os Simpsons”) e dos mais diversos elementos, desde artistas renomados a jogos de vídeo game.