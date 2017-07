Árvore cai e deixa região da Vila Sobrinho sem energia

Na manhã desta terça-feira (4), por volta de 7h50, a queda de uma árvore deixou a região da Vila Sobrinho, em Campo Grande, sem energia. Com os fortes ventos da noite de ontem e da manhã de hoje, uma palmeira caiu na fiação da rede elétrica.

Na região, a sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) da Polícia Civil e o Hospital Evangélico de Campo Grande também ficaram sem energia com a queda árvore que estava dentro do Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado de Campo Grande deixou sem energia.

De acordo com a Energisa, a concessionária foi acionada e equipes foram ao local para realizar a manutenção. A previsão é que o problema fosse resolvido em duas horas.