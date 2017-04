Às 10h30, ato antirreformas reunia em torno de 15 mil no centro

Desde as 8h da manhã , milhares de manifestantes se concentravam na praça Ari Coelho, para protestar contra as reformas trabalhista e da previdência .

Às 10h30, a estimativa de pessoas que participam do protesto contra as reformas, era de 15 mil pessoas. A Polícia Militar, considerou o número factível, mas o coronel Figueiredo afirma que dará um número exato somente no final da passeata.

Os manifestantes começaram a chegar cedo na concentração. Vários sindicatos com cartazes, reuniu pessoas de todas as idades, em torno de 40 ônibus trouxeram manifestantes do interior do Estado.

O vice-presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Educação (SIMTED), Gilson Pereira de 41 anos, organizou a caravana que veio de Rio Verde, com mais. Gilson disse ao portal JD1 Notícias, que as reformas são necessárias, mas que é preciso mais cautela nas decisões, "não pode ser tão agressiva assim" disse o representante do SIMTED de Rio Verde.

Para a professora Etiene Higura, 32 anos, manifestações como esta são de extrema importância, mas o povo brasileiro não se move. "O que temos aqui de pessoas ainda é pouco, estão tirando nossos direitos e não podemos ficar calados.'Disse a professora.

Segundo os organizadores, a passeata deve percorrer as principais ruas do centro, terminando na praça do Rádio Clube, de lá os manifestantes se deslocarão até a Assembléia Legislativa, onde participarão de uma audiência pública para discutir as reformas federais.

