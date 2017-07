As parcerias da Câmara

Neste primeiro semestre de 2017 a Câmara Municipal de Campo Grande firmou convênio com cinco entidades, com objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio científico, técnico e cultural em prol da população campo-grandense.

Os Termos de Cooperação foram firmados com a Universidade Anhanguera-Uniderp, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Conselho Regional de Economia da 20ª Região (Corecon-MS), Conselho Regional de Educação Física - 11ª Região (CREF11) e com a Superintendência Regional do Trabalho (SRT-MS), que levou à realização da 1ª Feira do Trabalho.

O convênio com a Universidade Anhanguera-Uniderp, teve como objetivo a concessão de 100 bolsas de estudos para servidores do Poder Legislativo Municipal e seus dependentes, mediante desconto de 50% no valor da mensalidade dos cursos presenciais.

A parceria com a UFMS visa promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; programas para realizar estudo de pós-graduação ou pesquisas; intercâmbio pessoal docente, discente e técnico-administrativo; intercâmbio de informação e material bibliográfico, publicações; além de realização de cursos, seminários, simpósios, eventos, palestras e apresentações promovidos pelas partes.

Já com o Corecon-MS, o convênio firmado tem como objetivo estabelecer um diagnóstico da situação dos cidadãos da terceira idade do Município de Campo Grande, a fim de viabilizar dados para posteriores políticas públicas buscando melhorias nas condições e qualidade de vida da terceira idade.

Com o Conselho de Educação Física a parceria teve como objetivo a realização de ações conjugadas visando o acompanhamento e contribuições técnicas com as ações legislativas que possam direta ou indiretamente influenciar no desempenho da categoria representada pelo CREF11.

Por fim, o Termo de Cooperação Mútua assinado com a Superintendência Regional do Trabalho teve como objetivo promover programas, ações e campanhas nas áreas técnica, científica e cultural, assim como realizar estudos, pesquisas, cursos, seminários, conferências, congressos e atividades informativas.

A partir do convênio firmado com a Superintendência do Trabalho, foi realizada na Câmara Municipal a 1ª Feira do Trabalho, disponibilizando 23 serviços públicos e gratuitos à população campo-grandense. A Feira do Trabalho foi realizada no estacionamento da Casa de Leis, no último dia 26 de junho, realizando mais de 1,8 mil atendimentos, entre emissão de carteiras de trabalho e identidade, exames de saúde e orientações sobre serviços públicos. A partir do segundo semestre a Feira será ampliada e levada a diversos bairros da Capital.