Às vésperas do Natal, Procon realiza campanha de orientação

A menos de uma semana para o Natal, o Procon de Campo Grande realiza campanha de orientação aos consumidores. As ações serão realizadas no centro da cidade e nos principais Shoppings da Capital.

A partir desta quarta-feira (20) até sexta-feira (22), o Procon Campo Grande realizará atendimento direto a população durante todo o dia, na Praça Ary Coelho.

De acordo com o secretário da Subscretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, o evento será denominado de Procon Campo Grande: Natal com as contas em dia.

“O evento pretende atender uma demanda de aproximadamente 3 mil pessoas e fazer mais de 5 mil orientações”, frisa Valdir.