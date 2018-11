O asfaltamento de 18,4 km da MS-450, a estrada ecológica que interliga os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana, segue enfrentando os desafios naturais não previstos no projeto e as chuvas, que são frequentes na região. O Governo do Estado investe R$ 17,6 milhões em uma obra considerada emblemática para o desenvolvimento das comunidades e do turismo.

A MS-450 é classificada como Estrada Ecológica e integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de 10 mil hectares, criada em 2000. O complexo e diversificado ambiente exigiu uma intervenção monitorada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que contratou um arqueólogo para realizar estudos em áreas com incidência de sítios arqueológicos. Vários fragmentos do período pré-indígena foram encontrados no trecho.

Com 55 Km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a rodovia é o principal acesso aos distritos, privilegiados pelos recursos naturais situados no entorno dos paredões de arenito da Serra de Maracaju, ambiente esse cortado pelos trilhos da antiga ferrovia e pelo rio Aquidauana. O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.