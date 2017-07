Assaltante atrapalhado bate carro após roubar motel

Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

Um assaltante bem atrapalhado fez duas vítimas na madrugada desta terça-feira (11) em um motel da Capital e ao fugir bateu diversas vezes o veículo em paredes e vasos de plantas no local.

O Autor chegou ao motel por volta de 1h30 em uma Kombi branca e teria gritado para as vítimas entregarem o dinheiro que estava no caixa e ao fazer manobras com o veículo para deixar o local, o autor danificou vasos de flor, postes, bateu a Kombi na parede e fugiu.

O dono do motel relatou que o bandido desastrado ainda agrediu uma de suas funcionárias. E causou vários danos ao fugir.

Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança, porém as imagens ainda não foram liberadas. A quantia em dinheiro levada pelo assaltante não foi informada. A polícia vai analizar as imagens para chegar até o autor.