Assaltante de farmácia é preso

Um homem de 21 anos foi preso na tarde da última sexta-feira (8) acusado de assaltar uma farmácia em Itaporã.

Segundo a Polícia Civil, Ederson Ramão da Silva Sanábria, morador no bairro Cachoerinha, em Dourados, foi detido pelo Setor de Investigação Geral (SIG), depois de ficar por quatro dias escondido em uma casa, em Amambai.

No último domingo (3), Ederson Sanábria, juntamente com outro indivíduo, teria chegado de moto e de posse de uma arma de fogo em uma farmácia na cidade de Itaporã, anunciado o assalto e após render a atendente, teria fugido levando cerca de R$ 2 mil em dinheiro do estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil ao ser detido em Amambai, Ederson teria confessado a participação no assalto, mas como não estava mais em situação e flagrante, foi indiciado por roubo e seria liberado para responder ao processo em liberdade.

O SIG não descartou a possiblidade de o acusado estar planejando praticar furto ou roubo em Amambai.