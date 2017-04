Assaltante é morto por policial ao tentar roubar uma mulher

O policial estava à paisana e percebeu a ação do bandido

Um homem foi morto na noite de terça-feira (25), ao ser atingido por um tiro. O fato ocorreu na avenida Manoel da Costa Lima, região da Vila Piratininga.

Segundo informações da mídia local, o homem estava roubando uma mulher, quando um policial civil, que estava à paisana e em horário de folga, percebeu a situação.

Ao ser abordado pelo policial, o bandido não se rendeu e acabou sendo atingido pelo tiro. O ladrão estava de moto e ainda tentou fugir, mas acabou caindo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Consta no laudo da Perícia que ele foi atingido na região do peito e também sofreu uma fratura no braço ao cair da moto.

A identificação do assaltante morto ainda não foi revelada.