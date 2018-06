Assaltante é preso após ser reconhecido pela vítima

Eduardo Samudio Candia, 18 anos, foi preso pela Polícia Militar após ser identificado, por uma vítima, como autor de um assalto. O caso aconteceu na quinta-feira (7), no município de Ponta Porã.



De acordo com o Porã News, o assalto aconteceu no dia 25 de maio, quando Eduardo, de posse de um revólver, roubou a moto de um morador da cidade – que não teve a identidade revelada. Durante o crime, o rapaz teria desferido socos no peito da vítima e efetuado dois disparos, contudo, a arma falhou.

Nesta semana, a vítima encontrou o assaltante na rua com sua moto e o reconheceu, no entanto, para evitar que fosse denunciado, Eduardo intimidou o proprietário do veículo com a arma. Mas, devido à quantidade de pessoas que estavam no local, o criminoso acabou fugindo a pé.

O jovem tentou entrar no território paraguaio, mas os populares gritaram “pega ladrão” e a polícia foi acionada. Para não ser pego, o rapaz jogou a arma embaixo de uma caminhonete e continuou correndo.

A Polícia Nacional do Paraguai também foi acionada e ajudou na procura do assaltante que foi encontrado durante outra tentativa de entrar no país vizinho sem nenhum documento de identificação. Eduardo foi preso e levado para a 1º Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A arma jogada pelo jovem estava com a numeração raspada e carregada, com seis munições. A arma e a moto roubada também foram levadas pelos policias.