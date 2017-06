Assaltante que fugiu após tentativa de roubo a posto de combustível é preso

Foi preso na noite desta quinta-feira (8) Lucas Luan Pereira Avila, de 27 anos, uma dos assaltantes que fugiu após a tentativa frustrada de assalto a um posto de combustível na Capital na última quarta-feira. Na ocasião um policial militar do Batalhão de Choque de folga baleou e matou um dos integrantes do grupo de assaltantes.

De acordo com o registro policial uma equipe do Batalhão de Choque recebeu a informação que uma dos fugitivos da tentativa de roubo ao posto de combustível. Luan foi encontrado escondido na casa de Leonardo Nunes De Souza, de 29 anos, conhecido como toiço/PCC localizada no Bairro Parati. Ferido, ele estava acompanhado da esposa Jaqueline do Nascimento Ferreira, de 28 anos.

Ao fazer um busca no Sigo, o policiais constataram que havia um mandado de prisão por evasão de custodia legal contra Luan. Indagado sobre o ferimento ele confirmou que foi atingido durante a tentativa de roubo no posto de combustível. Sobre o outro comparsa que também fugiu, ele contou que o conhece apenas pelo apelido Pica Pau e que na fuga tomaram rumos diferentes não sabendo informar seu atual paradeiro.

Luan foi encaminhado inicialmente para Santa Casa de Campo Grande para tratar do ferido localizado na altura da cintura do lado direito e depois levado para a delegacia juntamente com Leonardo e Jaqueline.