Assaltante revista vítima sob a mira de arma de fogo

Na noite de sexta-feira (29) uma jovem de 25 anos foi assaltada em seu local de trabalho. Ela ficou sob a mira de uma arma de fogo enquanto o ladrão a revistava para roubar seu celular e apetrechos eletrônicos.

De acordo com o boletim de ocorrência Natália de Souza Feitosa trabalha na empresa TranDelta e assumiu seu plantão ás 16 horas. Mais tarde por volta das 21h um homem apareceu na guarita empresa perguntando por outro funcionário, a vítima respondeu que não era o horário de trabalho do colega, por isso o homem foi embora.

Alguns minutos depois o autor retornou e sacou uma arma do tipo revolver e disse “me dá seu celular, carregador e fone”, a vítima obedeceu assustada, mas o bandido não contente ainda revistou Natália e a ameaçou e mandou que ela ficasse quieta e que se a mesma fizesse algo ele iria voltar.

De acordo com Natália o autor fugiu do local em uma bicicleta indo no sentido do Bairro Arara Azul. A bicicleta era modelo Poti, mas a vítima não conseguiu ver a cor. De acordo com a descrição da vítima o autor estava vestindo camiseta branca, calça jeans azul, boné vermelho e preto. Ele é moreno claro, estatura média, em torno de 1,70 m de altura.

O caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como roubo.