Caso aconteceu em Figueirão, região norte do Estado

Bandidos explodiram na madrugada deste sábado (4), uma agência bancária no município de Figueirão. A ação aconteceu por volta das 2h, e a Polícia Civil ainda não tem informações dos suspeitos.

De acordo com o site Edição de Notícias, o local possui câmeras de segurança e nenhuma testemunha apareceu na delegacia até o momento. A agência é pequena e possui apenas um caixa eletrônico.

Segundo a reportagem o valor até o momento não foram revelados pelo banco. Segundo a Polícia Civil o roubo foi realizado com explosivos.

Diante de mais um caso de roubo em banco, Figueirão é mais uma cidade da região norte a ficar carentes de serviços bancários, como Sonora e Pedro Gomes. Esses municípios tiveram agências do Banco do Brasil destruídas com explosões, em abril e novembro de 2016