Três bandidos invadiram um imóvel e renderam uma família, na madrugada deste sábado (7), no bairro Monte Carlo, em Campo Grande. Um veículo e uma quantia de R$ 8 mil foram levados pelos assaltantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, proprietário da casa, um homem 73 anos, estava dormindo quando foi acordado por um dos suspeitos, que estava com o rosto coberto por uma camisa e armado. Segundo a vítima, um dos bandidos tinha uma tatuagem com o desenho de batimentos cardíacos na costela.

Em depoimento a vítima disse que as outras seis pessoas da família, entre eles uma criança de dois anos, todos estavam de visita, foram rendidas e obrigadas a ficarem dentro de um quarto. Um dos bandidos observava as vítimas, enquanto o restante do grupo subtraiam os pertences da casa.

Um veículo que estava na garagem foi usado para a fuga dos bandidos, que levaram R$ 8 mil em dinheiro que estavam num cofre, e talões de cheques dos familiares.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, a vítima disse que os suspeitos pularam o muro da residência e quebraram a janela para entrar no domicílio.

Logo após o registro do crime, o veículo da família foi encontrado abandonado próximo ao imóvel. Até o momento nenhum dos assaltantes foi encontrado.

A Polícia Civil investigará o caso.