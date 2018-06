Assaltantes roubam carga avaliada em R$ 500 mil

No início da noite desta quarta-feira (27), assaltantes roubaram uma carreta na região de Duque de Caxias – RJ, com a carga avaliada em R$ 500 mil.

De acordo com o Nova News, o motorista pertencente a uma transportadora de Batayporã - MS, quando foi vítima do assalto no Rio de Janeiro. O condutor, residente em Batayporã, e que estava na companhia da namorada, pegou uma carga de produtos diversos. O carregamento seria levado do Rio de Janeiro (RJ), para Cuiabá (MT).

O motorista relatou que, ao sair da distribuidora, na região de Duque de Caxias, os ladrões armados cercaram a carreta e dominaram o motorista e a namorada. Enquanto um bandido permaneceu na cabine do veículo, com a arma apontada para a cabeça do condutor, outros dois seguiam de motocicleta à frente, indicando o caminho por onde ele deveria passar.

Os criminosos levaram a carreta com o motorista até uma favela, onde a carga foi totalmente retirada da carreta. Após o descarregamento total das mercadorias, o condutor, a namorada e a carreta foram liberados para seguir viagem.

Uma vez livre dos criminosos, o motorista compareceu em uma delegacia de polícia na região de Duque de Caxias, onde o caso foi comunicado às autoridades.

Ainda de acordo com o Nova News, a transportadora relatou que a carga, avaliada em meio milhão de reais tem seguro, e que deverá cobrir os prejuízos. Roubos de cargas são bastante comuns no Rio de Janeiro.