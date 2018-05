Assaltantes são presos após roubo em comércio no Estrela do Sul

Eles foram encontrados no bairro Jardim Anache com os objetos roubados

A Polícia Militar prendeu dois homens na noite desta quarta-feira (16) após assalto em dois comércios no bairro Estrela do Sul e na BR 163 em Campo Grande.

Neuza Correa Borges de 60 anos e seu filho Paulo Augusto Borges Pereira de 34 anos, tiveram seu comércio assaltado na Rua Dom Giovani e depois os assaltantes também roubaram Enio Alves de 71 anos em um posto de gasolina na BR-163.

Segundo boletim de ocorrência, as vítimas informaram as características dos autores e disseram que eles usavam um veículo marca Fiorino, placa HSX 8985. Com essas informações, policiais militarem realizaram buscas pelo bairro Jardim Anache, localizando o veículo, sendo que durante a abordagem ladrões se arremessaram para fora do veículo com uma pistola falsa, mas foram capturados pela guarnição.

Christian Reginaldo Duarte dos Santos de 23 anos e Weverton Cunha Ferreira de 22 anos foram algemados, sendo que os policiais encontraram com eles três aparelhos celulares e R$ 727,00. O veículo foi encaminhado a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) e os objetos ficaram na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

As vítimas realizaram o reconhecimento dos autores, assim como do veículo Fiorino usado por eles, além disso, o comércio em que houve o assalto registrou a ação dos bandidos por meio de suas câmeras de segurança.