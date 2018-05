Matheus Eduardo Paulino Costa, de 21 anos, Eduardo Rodrigo de Souza, de 44 anos, Diogo Isfran Vargas, de 24 anos, e Thaiano Flores Carvalho, de 22 anos, foram presos durante uma ação conjunta da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira), do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), por formação criminosa. O caso aconteceu no município de Dourados – 230 km distantes de Campo Grande. Os policias ainda conseguiram recuperar uma caminhonete com assaltantes.

De acordo com Dourados News, na quinta-feira (10), dois homens armados invadiram a residência de uma família na cidade de Laguna Caarapã, ocasião em que roubaram uma caminhonete Toyota Hillux, dinheiro e alguns bens da família.

Na manhã de ontem (11), os policiais militares abordaram a caminhonete na cidade de Dourados e prenderam e encaminharam para a Defron, Matheus, que dirigia a caminhonete.

Conforme o site de notícias, os policiais da Defron, que vinham investigando junto com policiais do DOF uma quadrilha de assaltantes de veículos que atua na região, efetuaram diligências e identificaram Eduardo Rodrigo, como um dos autores do roubo e efetuaram sua prisão na tarde de hoje no bairro Terra Roxa, em Dourados.

Após a prisão de Eduardo, policiais da Defron foram até Laguna Caarapã, onde identificaram as pessoas de Diogo e Thaiano, que teriam auxiliado Matheus e Eduardo a realizarem o roubo.

Os oficiais foram informados que Diogo e Thaiano estariam em um veículo VW/Gol, retornando da cidade de Nova Andradina, e solicitaram o apoio dos policiais da PMR (Polícia Militar Rodoviária) que abordaram e contiveram os autores até a chegada dos policiais da Defron.

Eduardo e Diogo cumprem pena na PED (Penitanciária Estadual de Dourados) e estavam gozando do benefício da saída temporária do dia das mães. Matheus também cumpria pena na PED e havia ganhado a liberdade há uma semana.

Ainda segundo Dourados News, Eduardo, Matheus, Diogo e Thaiano foram autuados em flagrante na sede da Defron, em Dourados, por roubo e associação criminosa e encaminhados para uma das celas do 1º DP de Dourados onde permanecem à disposição da justiça.