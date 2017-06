Assalto a carro-forte mostra falta de segurança no Estado, diz Sinpol

O sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), lamenta que as ações do governo estadual para a Segurança Pública são ineficazes. Em nota, após explosão de carro-forte na MS-156, o sindicato diz que acontecimentos como esses demonstram que a criminalidade está agindo com ousadia no estado.

Para presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, este fato é preocupante. “O MS Mais Seguro deveria levar mais tranquilidade à população, dando condições dos policiais trabalharem preventiva e repressivamente, porém o governador insiste em desvalorizar o policial civil”, declarou.

A Polícia Civil investigará o caso do assalto, porém o sindicato alerta que haverá dificuldade em encontrar os criminosos por causa da falta de infraestrutura e efetivo no interior do Estado.

O Assalto

Armados com dinamites e armas de fogo calibre .50, bandidos roubaram um carro forte na manhã de terça-feira (6), na MS-156, entre as cidades de Amambaí e Caarapó.

Os bandidos usaram a dinamite para explodir o veículo e fugiram com o dinheiro. O carro forte ficou destruído.