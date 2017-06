Assalto no bairro Vilas Boas

Três assaltantes que ainda não foram localizados, roubaram um carro na noite de sábado (10), no bairro Vilas Boas e horas depois capotaram o veículo roubado.

As vitimas estavam estacionadas na frente da casa do tio, esperando para ir para uma confraternização da igreja, quando foram abordados três pessoas que andavam pela região. Os suspeitos estavam armados e renderam as vitimas anunciando o roubo. Um dos autores pediu para que uma das vítimas passassem o relógio, antes de saírem, os assaltantes revistaram as vítimas para ver se não tinham nada de valor que pudesse ser levado.

Os assaltantes pegaram o carro e fugiram. Segundo o registro policial, as vitimas acionaram a policia que horas depois foi informada de um carro com as mesmas características, havia capotado na rua Delegado Alfredo Hardman no bairro Paulo Coelho Machado, onde três pessoas que estavam no carro, haviam fugido após o capotamento.

Ao chegar ao local, a policia constatou que o carro que havia capotado era o roubado horas antes, no bairro Vilas Boas. Os autores ainda não foram localizados.