Assassinato de policial põe MS em alerta

Depois Após a execução do investigador da Polícia Civil de Ponta Porã, Wescley Dias Vasconcelos, na tarde de terça-feira (6), policiais de Mato Grosso do Sul estão em alerta. A informação é do presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul) Giancarlo Miranda.

Questionado sobre um áudio que está circulando nas redes sociais, onde um policial estaria alertando os colegas sobre ameaças de morte do PCC (Primeiro Comando da Capital), Giancarlo explicou que a polícia ainda não conseguiu averiguar a veracidade do material, mas após a morte de Wescley todos os servidores da segurança pública de Mato Grosso do Sul estão em alerta.

“Por enquanto nós não temos essa confirmação, mas mesmo assim os policiais mantêm a atenção redobrada porque é um momento de se manter em alerta em razão da própria execução do nosso colega. Estamos vigilantes, buscando responsabilizar as pessoas que fizeram isso”, disse.

Sobre os autores da execução, Giancarlo destacou que buscas estão sendo feitas, mas não deu muitos detalhes das investigações.

“Tem algumas linhas de investigação que estamos trabalhando. Acabamos de voltar de Ponta Porã e o sindicato tem exigido que as investigações sejam permanentes. Que o nosso colega não vire apenas um estatística, que a morte dele vire uma mudança de paradigma na cidade de Ponta Porã”, destacou

Áudio

No áudio que circula pelas redes sociais um policial avisa que tem informações da policia de Goias, que havia prendido um integrante da facção PCC, sobre execuções de policias em Mato

“Estou repassando nos grupos, foi interceptado um ladrão lá de Goiás do PCC em conversas falou que era para matar um policial de cada cidade do Estado. Era para acontecer tudo junto ou do dia 1º a 10 de março” e “Assim que a polícia civil soube da execução hoje em Ponta Porã de um policial civil redobraram a segurança. Redobraram em caráter geral”, são trechos do áudio.