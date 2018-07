Assassino de idoso morto a pauladas é preso

Na noite desta segunda-feira (16), os policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Dourados, prenderam o suspeito de ter assassinado um idoso a pauladas, no dia 9 de julho, na casa onde morava, no bairro altos do Indaiá, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o acusado Luiz Fernando de Araújo, 19 anos, conhecido por "Thiago", é morador no jardim Novo Horizonte, periferia de Dourados. Ele foi detido por populares, na região da Vila Toscana, e entregue a policiais civis que o encaminharam para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde confessou o crime e está sendo autuado pelo assassinado do mecânico, Vilmar Inácio Schineider, de 68 anos.

O delegado titular do SIG Rodolfo Daltro, que está representando junto à Justiça, pela prisão preventiva do suspeito, informou que Luiz Fernando também pode estar envolvido no assassinado de Mesac Araújo Martins, 51 anos, morto na madrugada do dia 2 de julho, com vários golpes de tijolo e barra de concreto.

O delegado Daltro disse ainda que a partir da prisão de Luiz Fernando, ele dará prosseguimento nas investigações, a fim de determinar os motivos do assassinato e outros possíveis envolvidos.