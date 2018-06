Corpo da vítima foi encontrado com as mãos e os pés amarrados

Foi identificado pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Maracaju (SIG), um dos autores de ter assassinado Oeder Fermino dos Santos, de 28 anos por golpe de faca no pescoço e encontrado em uma plantação de milho do bairro Ilha Bela em Maracaju.

Trata-se de José Paulo Santurião Felismino, de 27 anos. Segundo as investigações, a vítima tinha uma dívida com uma facção criminosa e estava sendo cobrado. Porém, devido à falta de pagamento no último dia 23 de maio, José Paulo e outro suspeito, abordaram Oeder no fim da noite, enquanto ele chegava em casa, o obrigando a entrar no veículo.

A vítima não foi mais vista até seu corpo ser encontrado, com pés e mãos amarradas em um milharal, no bairro Ilha Bela, no município. Diante das provas do envolvimento de José no crime, a 1ª Vara da comarca de justiça local, acatou o pedido de prisão da Polícia sobre a prisão preventiva do suspeito.

As diligências pela cidade continuam no intuito de identificar os demais autores do crime e prender José Paulo, bem como levantar as circunstâncias que levaram a vítima a morte.