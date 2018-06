Assassinos de Paulo Magalhães vão a júri nesta quinta-feira

Está marcado para as 8h da manhã de quinta-feira (21) o julgamento dos assassinos do ex-delegado Paulo Magalhães. José Moreira Freires e Antônio Benites Cristaldo enfrentaram a 2ª Vara do Júri por sua ação conjunto no assassinato do ex-delegado.

A defesa de ambos tentou adiar o julgamento, mas o pedido não foi concedido. Tanto Benites quanto Freires tinham recursos Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas os pedidos forma negados e ambos continuaram réus.

O Caso

Paulo Magalhães foi executado na frente da escola de sua filha no dia 25 de junho de 2013. Segundo a denúncia José Moreira Freires estava na garupa de uma moto e efetuou vários disparos de revólver contra o delegado aposentado. Já Antônio Benites Cristaldo foi acusado de fazer escolta em um carro para garantir o sucesso da execução.