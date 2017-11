Assembleia altera o horário de funcionamento

A alteração se deve a reforma que pode causar risco às pessoas trabalhando no local

Nesta quinta-feira (16) foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa um ato da mesa diretora que altera o horário de funcionamento do Poder Legislativo. O horário de expediente passa a ser das 7h30 às 13h30.

Considerando a necessidade de executar a reforma das instalações do prédio da Casa de Leis, o horário foi alterado devido ao risco de haver pessoas trabalhando no local ao retirar o sistema elétrico, o cabeamento de informática e a substituição total do forro.

A alteração é com ressalvas aos serviços que precisem de continuidade no período vespertino. A jornada fica estabelecida em 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias ininterruptas. O Ato entra em vigor a partir de hoje (16).