O Dia da Consciência Negra será celebrado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares.

O evento acontecerá na segunda-feira (20) no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 19h30, e é proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT).