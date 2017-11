Assembleia entrega Prêmio Zumbi dos Palmares nesta segunda

No Dia da Consciência Negra, a Assembleia Legislativa de Legislativa de Mato Grosso do Sul entrega o Prêmio Zumbi dos Palmares para 25 personalidades que atuam no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial.

A proposta do Prêmio, instituido pelo deputado Amarildo Cruz (PT), é a premiação em alusão a Zumbi dos Palmares, um dos maiores combatentes da resistência à escravidão, que morreu no dia 20 de novembro de 1695.

“Embora a luta pelo fim do preconceito e pela igualdade racial seja diária e ainda haja muito a ser conquistado, temos sim que celebrar a data e homenagear àqueles que trabalham para que o racismo perca força não só no nosso Estado, mas em todo o Brasil”, afirmou Amarildo Cruz (PT).

O evento está marcado para ocorrer no Plenário Júlio Maia, às 19h, e é aberto ao público e imprensa.