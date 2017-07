Assessoria da Uems apoia startups interessadas em investimento da Finep

A Assessoria de Gestão de Projetos e Captação de Recursos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) oferece apoio aos pesquisadores que desenvolvem ou queiram desenvolver pesquisas em cooperação com empresas de base tecnológicas e que desejam participar do Programa de Investimentos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Através do programa “Finep Startup”, a Financiadora está selecionando empresas nascentes inovadoras. O objetivo é fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiar as empresas brasileiras de base tecnológica e disponibilizar recursos financeiros para que as startups com alto potencial de crescimento e retorno possam enfrentar com sucesso os principais desafios de seus estágios iniciais de desenvolvimento, contribuindo para a criação de empregos qualificados e geração de renda para o País.

É importante ressaltar que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) foram definidas pela Lei da Inovação como “órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica sem fins lucrativos que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”, como é o caso da Uems.

O apoio financeiro é de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor a ser definido a critério de conveniência e oportunidade pela Finep.

A íntegra do edital e os seus anexos podem ser obtidos no endereço eletrônico. O prazo para envio das propostas vai até 7 de agosto.

O contato da Assessoria de Gestão de Projetos pode ser feito pelo telefone (67) 3902-2477 ou pelo e-mail [email protected]