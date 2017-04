Assessoria de Mamão lança nota após revelação de Marcos

Participante do BBB17 revelou que Mamão deve três meses de pensão para seu filho

Na manhã desta segunda-feira (3), a assessoria de Ilmar Renato, participante da 17 ª edição do Big Brother Brasil, o 'Mamão' como é conhecido pelo público, lançou uma nota logo após o participante Marcos fazer uma revelação nada agradável a respeito da vida particular de Mamão.

O médico revelou que a polícia teria ido até Globo para conversar com Mamão, por ele não ter pago a pensão de seu filho. "Há um mês a polícia bateu aqui, chamou você no confessionário. Você tá devendo três meses de pensão alimentícia do teu filho." Disse Marcos a Ilmar.

O assunto causou polêmica e ganhou destaque nas páginas de fofocas do país.

Confira a Nota Oficial:

NOTA PÚBLICA

Na qualidade de advogado do participante do Big Brother Brasil 17, Ilmar Renato, também conhecido como Mamão, venho a público, junto de sua assessoria, esclarecer que:

- A pensão alimentícia devida a seu filho é prioridade para Ilmar, que a mantém em dia;

- Desde que foi para o BBB, Ilmar tem em sua família, amigos e advogado pessoas com a incumbência de realizar o devido pagamento da pensão, de modo que ela encontra-se em dia, não tendo sofrido atraso em razão de sua participação no programa;

- O episódio citado pelo participante Marcos, que cuja fala vem sendo repercutida por veículos de imprensa, jamais aconteceu: A família de Ilmar pediu à produção que lhe perguntasse sobre a senha de sua conta bancária na intenção de utilizar-se do dinheiro para outras finalidades. A pensão, prioridade, estava e segue paga corretamente;

- Ilmar, porém, preocupado com o filho, interpretou que o pedido poderia ser por conta da pensão;

- Portanto, nos cabe esclarecer que não existiu nenhuma ação de execução de pensão alimentícia, muito menos presença da polícia na casa do BBB 17 em razão de algo relacionado ao assunto tratado por Marcos;

- Repudiamos com veemência a fala do participante, que busca manchar a imagem de Ilmar por ocasião do “paredão”;

- Solicitamos à Rede Globo que desminta o dizer do participante Marcos e esclareça que a situação por ele mencionada jamais ocorreu, uma vez que a manutenção da fala inverídica sem resposta pode prejudicar Ilmar tanto na disputa do atual “paredão” quanto em sua honra e imagem;